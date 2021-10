La nueva canción de "1940 Carmen" en que Mon Laferte aborda el embarazo y la maternidad

La viñamarina lanzó su disco "1940 Carmen" mientras experimenta su primer embarazo y lleva a cabo una gira por Estados Unidos. ¿Nos reveló un dato desconocido en la pista 5?

Antes de que terminara octubre, la cantante chilena Mon Laferte lanzó su nuevo disco titulado "1940 Carmen".

Con diversos estilos musicales y las letras íntimas a las que nos tiene acostumbrados, la intérprete viñamarina repasa en 10 canciones su momento actual. Ese que la tiene girando con su banda por Estados Unidos mientras vive su primer embarazo.

Al momento de la publicación de este artículo Mon Laferte tiene 5 meses de embarazo y ha mostrado en múltiples ocasiones cómo avanza su pancita. Lo que no se sabe a ciencia cierta es el sexo del bebé.

Aunque no se puede asegurar, la pista 5 del disco podría dar algunas luces sobre eso o al menos, nos cuenta cómo ha sido la experiencia de buscar ser madre para la intérprete de "Amárrame".

Lee También > Quién es Joel Orta, la pareja de Mon Laferte: cantante chilena será madre por primera vez

En la canción "Niña", Mon Laferte sin demasiados arreglos musicales una canción de cuna: "Te he esperado tanto y te cuidaré. Ya te he amado tanto. Oh, niña, mi niña".

A comienzos de octubre Mon Laferte anunció la creación de "1940 Carmen" y reveló que llegó a Los Ángeles con la ilusión de quedar embarazada tras intentarlo durante un año. "Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad", declaró.

Luego añadió "escribí y produje todo el album y casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre)".