Mon Laferte recordó su paso por "Rojo" e hizo dura crítica: "Eran unos explotadores"

La cantante nacional cuestionó fuertemente al programa de talentos musicales, señalando que "hay una historia turbia ahí".

Mon Laferte ha estado enfocada en un 100% a su maternidad y también a la gira de conciertos que la tiene en estos momentos en Estados Unidos.

Pero a cantante nacional también ha tenido tiempo para conceder una serie de entrevistas. Una de las últimas fue la que le concedió al influencer y presentador mexicano, Roberto MTZ.

En la conversación, la intérprete de "Amor Completo" reveló desconocidos detalles de su paso por el programa que la ayudó el inicio de su carrera, "Rojo: fama contrafama".

"Hubo un tiempo en el que me daba vergüenza que todo el mundo viera mis videos en el programa, pero ahora los veo y me cago de la risa. Hay unas cosas espantosas, pero estaba ahí, era chica y le echaba ganas", comenzó diciendo Mon.

Pero luego hizo una dura revelación sobre la forma en la que el espacio trataba a los participantes. "Era unos explotadores de mierda", afirmó.

"Entrabas a competir, y luego contrataban a los 5 ganadores, pero te pagaban nada, y te tenían ahí sentada sin hacer nada (…) eras como parte de la escenografía. Éramos un árbol", explicó sobre la dinámica del programa.

Y añadió: "Yo estaba morrita (pequeña), y para mí la televisión era todo en ese momento. Era lo máximo a lo que yo podía aspirar. Yo quería estar ahí para cantar y grabar un disco, pero una vez que estás ahí, no te das cuenta muy bien de lo que está pasando".

Finalmente, la cantante reconoció que, por contrato, tuvo varios problemas para dejar "Rojo". "Me costó salirme, de hecho duré 5 años. Los dos primeros yo quería estar ahí, estaba feliz, pero después me di cuenta de que me quería ir, pero no podía, por el contrato", declaró.

"Yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo, hay una historia turbia ahí, concluyó la artista su paso por el programa.