Mon Laferte reveló que fue víctima de acoso por productor de “Rojo”

En una entrevista, la cantante nacional comentó que no se siente identificada con las canciones de su primer disco, ya que le traen malos recuerdos.

La cantante nacional Mon Laferte dio una entrevista al influencer y presentador mexicano Roberto MTZ donde abordó su reciente maternidad,la serie de conciertos que prepara en los Estados Unidos y sus inicios en la música.

La artista nacional saltó a la fama al participar del programa de televisión en “Rojo fama contra fama”, espacio en el que estuvo durante cinco años y donde era conocida como Monserrat Bustamante.

En la conversación recordó ese período y la publicación de su primer disco como parte de su participación en el espacio televisivo, el que se tituló "La chica de rojo" (2003).

Mon Laferte recordó su paso por "Rojo" e hizo dura crítica: "Eran unos explotadores"

“Saqué un disco con el programa, muy malo por cierto (…) me da ternura, pero también me da un poco de coraje aún. Porque ese disco… yo me acuerdo que llegué súper emocionada porque me dijeron ‘vas a grabar un disco’. Para eso fui al programa. El premio era un disco”, dijo.

Laferte señaló que las canciones ya estaban listas. Ella solo debía aprenderlos y cantarlos.

Pero el mayor problema no fueron las canciones del disco, sino que el tener que trabajar con el productor musical del programa, Jaime Román, a quien denunció de haberla acosado durante los cinco años que estuvo en "Rojo" .

“El productor musical era un pervertido, acosador… horrible. Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román, se llama. Que de hecho, lo metieron al bote (a la cárcel). Heavy. A mí me acosó los cinco años que estuve allí (en "Rojo"). Muy pesado. Y acosó a muchas morritas. Yo creo que a todas, o a la mayoría“, contó durante la entrevista.

Sobre esta situación, la cantente dijo que “ me moría de miedo de contarle a alguien . Por eso, el disco más que en lo musical me trae como… recuerdos feos en general”.

Cabe recordar que Román fue condenado en 2013 a cuatro años de libertad vigilada por el delito de obtención de servicios sexuales de menores , en el marco del caso Heidi.