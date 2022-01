Moon Knight: la nueva apuesta de Marvel ya tiene fecha de estreno

Protagonizada por Oscar Isaac, se espera su estreno para el miércoles 30 de marzo en Disney+.

Marvel confirmó, durante la madrugada de este martes, la fecha de estreno —y de paso entregó un nuevo adelanto— de su serie para Disney+: "Moon Knight".

En menos de dos minutos, Marvel presenta a Marc Spector (Oscar Isaac) quien posee un fuerte trastorno de identidad disociativa que lo hace perderse entre sus personalidades.

"No puedo notar la diferencia entre mi vida despierto y los sueños", afirma el nuevo personaje de Marvel. Además, nos muestran la transformación de Isaac en Khonshu, antiguo dios egipcio de la luna.

Entre los directores de los episodios estarán Mohamed Diab junto con la dupla de Justin Benson y Aaron Moorhead. Se espera su estreno para el miércoles 30 de marzo en Disney+.

Otras de las series de Marvel que se esperan para este año, y que no tienen fecha de estreno confirmada aún, son: She Hulk, Ms. Marvel y What If...? temporada 2.