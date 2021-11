Morbius: Estrenan intenso tráiler con Jared Leto como el famoso villano de Spiderman

Morbius es la próxima película del universo Marvel Spider-Man de Sony y llegará a los cines el 28 de enero de 2022.

"Venom: Let There Be Carnage" está ahora en los cines, "Spider-Man: No Way Home" estará en la pantalla grande el próximo mes, entonces ¿qué viene después de eso? Al parecer es la hora de los vampiros .

Por lo mismo, este martes se lanzó el tráiler oficial que profundiza en la historia con más transformaciones y más acción. Dirigida por Daniel Espinosa (Life) a partir de un guión de Matt Sazama y Burk Sharpless (The Last Witch Hunter), Morbius está protagonizada por el ganador del Oscar Jared Leto (The Suicide Squad) como Michael Morbius.

El personaje, según se describe en el comic, tiene un trastorno sanguíneo poco común y quiere curarse a sí mismo, por lo que corre un riesgo peligroso, cuyo resultado le da acceso a poderes y un lado oscuro que no sabía que era posible.

Leto, en un avance previo, aseguró que ha sido un papel "muy intenso a nivel físico" y hasta se mostró esperanzado con el futuro de Morbius. "Será interesante ver a dónde vamos a partir de aquí. La película abre un mundo de posibilidades", declaró.

Aunque los fanáticos pueden comenzar a contextualizar a Morbius en función de su lanzamiento después de "Spider-Man: No Way Home", no hay que olvidar que originalmente se suponía que Morbius se lanzaría en julio de 2020, mucho antes de la próxima saga de Spider-Man con varios multiversos.