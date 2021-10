Bill Murray y revelación que no vas a creer: "Recientemente hice una película de Marvel"

Murray contó que aceptó estar el proyecto solo por su director y al parecer se trata de un debut y despedida. "No creo que necesite esa experiencia una segunda vez", señaló el actor.

Bill Murray reveló, al parecer sin querer, lo que muchos considerarían como un spoiler al interior del Universo Cinematográfico de Marvel al contar que se unió a una de sus últimas películas.

El reconocido actor de películas como Ghostbusters, Lost in Translation y El Día de la Marmota, entre otras, contó a un medio alemán que participó en una película de Marvel sin dar el nombre, pero varios fanáticos ataron cabos: Se trata de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

En una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine, Murray contó: "Recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te diré cual, pero no importa".

"Algunas personas se sorprendieron bastante porque me decidí por un proyecto así. Pero para mí es bastante claro: Conocí al director (Peyton Reed) y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director", detalló.

Además alabó el trabajo de Reed en la película 'Bring It On'. "Así que acepté, aunque no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics... Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo y ahora al menos he intentado lo que es filmar una película de Marvel", contó Murray.

Sobre si volvería al universo de Marvel, fue categórico: "No creo que necesite esa experiencia una segunda vez".