Muere famoso actor Diego Bertie al caer del piso 14 de un edificio: así lo despidió Christian Meier

El protagonista de míticas teleseries como "Natacha", "Amantes de luna llena" o "Cosas del amor", tenía 54 años.

El famoso actor peruano, Diego Bertie, protagonista de grandes títulos de teleseries que han hecho historia en la pequeña pantalla, murió la madrugada de este viernes tras caer de un piso 14 del edificio en el que vivía, en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú.

Según informó Mario Casaretto, Comandante de los Bomberos, el portero del condominio fue el que llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

Equipos de emergencia llegaron al lugar para auxiliar al actor de 54 años, que fue encontrado en su 'garaje' del edificio , con múltiples fracturas en las piernas y espalda, consignó People en Español.

El artista fue inmediatamente trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, desde donde confirmaron su muerte.

Carlos Sánchez, mánager oficial de Bertie, se mostró sorprendido por la noticia. En comunicación con ATV, indicó que se encuentra en camino al Hospital Casimiro Ulloa y que pronto se reunirá con los familiares del destacado artista nacional, quienes están en el centro de salud desde la madrugada.

"El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono", señaló muy afectado.

La reacción de Christian Meier y otros colegas

La muerte de Diego Bertie, puso a la escena artística peruana de luto. Su amigo y colega Christian Meier ("La tormenta", "El Zorro: la espada y la rosa", "Doña Bárbara"), fue uno de los primeros quien decidió pronunciarse sobre la trágica noticia y le dedicó unas sentidas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una fotografía del artista junto a una reveladora dedicatoria que combinó con una frase del tema "Qué difícil es amar", canción que Bertie publicó en 1997.

"De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego... 'Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar...'", publicó Meier.

Bertie formó parte de producciones peruanas como "Natacha", "Rosa de América", "El hombre que debe morir", "Obsesión", "Leonela, muriendo de amor" y "Cosas del amor".