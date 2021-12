Muere la actriz y comediante Betty White a los 99 años

Este viernes se confirmó la muerte de la popular actriz y comediante Betty White a sus 99 años.

Betty White, actriz, comediante y pionera en los medios, tuvo la carrera más larga para cualquier mujer en la televisión antes de su muerte, protagonizando múltiples programas durante las últimas 8 décadas, comenzando en 1939.

Según publico en medio TMZ en su cuenta de Instagram, este viernes murió poco antes de cumplir 100 años

El pasado martes 28 en su cuenta de Twitter la actriz anunciaba que seria estaría en la portada de la revista People, como edición especial para celebrar su cumpleaños número 100.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK