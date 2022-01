Muere famoso cantante argentino Diego Verdaguer por complicaciones del COVID-19

El cantante argentino, nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer falleció a los 70 años debido a consecuencias del COVID-19, luego de haberse contagiado en diciembre pasado.

Así lo informó hace algunas horas su compañía discográfica Diam Music."Con absoluta tristeza lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna... Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles", expresó su hija, Ana Victoria por medio de un comunicado de prensa.

Según detalla la nota, al cantante se le detectó el virus del COVID-19 a finales del año pasado y tuvo que ser hospitalizado.

Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y la familia anunció que en ese mismo lugar será cremado.

"Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán un acto público", se agregó en el comunicado.

Nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1951, bajo el nombre de Miguel Atilio Boccadoro Hernández, comenzó su carrera artística a los 17 años de edad con el nombre artístico de Diego Verdaguer.

