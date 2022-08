Mujer se ha mantenido virgen a sus 35 años: "Estaría devastada si traicionara mis principios"

Sonali Chandra explicó que la cutlura india es muy rígida respecto a las relaciones extramaritales y aseguró que quiere a la persona su "alma gemela":

Una mujer india se ha mantenido virgen a sus 35 años en espera de encontrar su "alma gemela" . Se trata del caso de Sonali Chandra y quien compartió su historia en redes sociales, donde argumentó su decisión en sus convecciones religiosas y en el valor que tiene llegar virgen al matrimonio para su cultura.

Chandra fue criada en los Estados Unidos, pero bajo las reglas sociales de India. Su padre durante años la ha impulsado a buscar marido en sitios web para hacer arreglos matrimoniales ente personas de origen indio.

Twiiter @ComunicaneaOk Lee También > Joven compró auto y salió de paseo por primera vez con su familia: Todos murieron en accidente

“Tengo 35 años y sostengo mi tarjeta V (virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche”, comentó en un ensayo en primera persona escrito por ella y publicado por el sitio web Insider.

A pesar de su postura respecto al tema, la mujer aseguró que no tiene miedo a tener relaciones sexuales: “Sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Pero los ‘amigos con beneficios’ y las relaciones sin ataduras no son para mí. Estoy buscando a mi alma gemela”, explicó.

“Como estadounidense india moderna de primera generación, me complace mantener los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres. El sexo antes del matrimonio es un tabú en la India”, agregó.

Chandra explicó que sus padres nunca le hablaron a ella y a su hermana durante su niñez sobre relaciones sexuales. Además, precisó que solía ver muchas películas de Bollywood y en estas no había escenas de este tipo. Es más, las parejas ni siquiera se besaban y solo tomaban de las manos.

Finalmente, la joven confesó que esta decisión le ha significado tener algunas malas experiencias con los hombres. Incluso, recordó una situación que vivió con una persona en la que estaba interesada. “Una noche, estábamos tomando una copa en el bar de un hotel y él quería alquilar una habitación. Le dije que sería mi primera vez. Me dijo: 'Te mereces a alguien que esté siempre a tu lado, pero yo no puedo estarlo". No me devolvió las llamadas ni los mensajes después de eso", finalizó la mujer.