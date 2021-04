Netflix expande el universo de "A todos los chicos" con spin-off sobre Kitty, hermana menor de Lara

La serie, que se encuentra en un tempranero desarrollo, será protagonizada por la actriz Anna Cathcart, que tiene actualmente 17 años.

Netflix expandirá el universo de la trilogía de películas "A todos los chicos" con su primer spin-off.

De acuerdo a Variety, la plataforma de streaming se encuentra en el tempranero desarrollo de una serie que seguirá a Kitty, la hermana menor de Lara Jean, y que estará protagonizada por la actriz Anna Cathcart, que tiene actualmente 17 años.

Según las primeras informaciones, el personaje emprenderá su propio viaje para encontrar el amor, reviviendo en parte la historia original.

Jenny Han, la autora de los libros de "To All the Boys" (en su idioma original), será parte del proyecto como creadora, guionista y productora ejecutiva. Ella estará acompañada por Siobhan Vivian como coescritora del guión del episodio piloto.

Kitty tuvo un rol clave en el desarrollo de la historia de "A todos los chicos" —saga que concluyó este 2021 con "A todos los chicos: Para siempre"—, ya que ella encontró y envió las cartas a los enamorados de su hermana mayor en el primer filme. Desde allí, su personaje comienza a crecer y a transitar su propias experiencias en la segunda y tercera parte.

El proyecto original, protagonizado por la actriz Lana Condor y el actor Noah Centineo, fue uno de los más exitosos enfocados en el público juvenil. Su primera entrega, incluso, fue publicitada por Netflix como una de las "películas originales más vistas de la historia de la plataforma con una fuerte repetición de reproducciones".