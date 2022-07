Novia de Ben Brereton reveló el brote infeccioso que la afecta en el embarazo

Kimberley Abbott comentó que le salen cada dos semanas, sin embargo, dijo que lo positivo de todo es que no ha tenido "náuseas matutinas".

Una gran noticia entregó el pasado lunes el seleccionado nacional, Ben Brereton-Díaz. El ídolo de la Roja anunció en su cuenta de Instagram que junto a su novia Kimberley Abott serán padres.

Con una fotografía donde aparece su mascota 'Milo' y un peluche de una jirafa, la pareja compartió la imagen de una ecografía , confirmando así que la modelo está embarazada.

"El nuevo integrante… guagüita Brereton Diaz llega en Enero 2023", escribieron en una publicación conjunta Ben y Kimberley.

Tras dar la buena nueva, la influencer de 22 años ha comentado en sus redes sociales los cambios físicos que ha tenido producto del embarazo, uno de ellos -según dijo- los herpes labiales.

"Brotes de herpes labial cada dos semanas en este embarazo. Pero no tengo náuseas matutinas, así es que no puedo quejarme", publicó Abbott en una storie que compartió en su Instragam.

En la imagen se le ve posando para la camára, mostrando algunos granitos que tiene justo en el borde derecho de la boca.

¿Tiene relación el herpes con el embarazo?

Frente a esta situación, surgió la duda si realmente tiene alguna relación el brote de herpes con el embarazo. El ginécologo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hugo Salinas, desmitificó esta teoría, precisando que "podría haber alguna asociación media espuria, en el sentido que el embarazo puede producir una alteración de la inmunidad".

Sin embargo, precisó en diálogo con Lás Últimas Noticias, que "lo anterior no tiene mucho que ver con el embarazo en sí".

Por otro parte, el especialista dijo que el mayor problema podría presentarse cerca del mismo parto. "La posibilidad de contagiar a la guagua es bastante baja porque la transmisión a través de la placenta es rara. En rigor, el bebé se contamina cuando pasa a través del canal del parto", afirmó.

Carla Bastías, inmuinóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó por qué se desordena el sistema inmune durante el embarazo. "No es que baje las defensas, sino que se está ajustando para no rechazar al feto porque no es igual a la madre.

Y agregó: "También tiene genética del padre. Para no rechazarlo, el sistema inmune genera una regulación y eso puede activar el herpes, aunque tampoco es una asociación directa".