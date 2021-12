Nutricionista entrega tips para mantener una alimentación saludable en Año Nuevo

Mercy Cañete, nutricionista deportiva de la Universidad de Los Andes, comparte algunos tips para mantener una alimentación saludable durante esta noche.

La celebración de Año Nuevo es la ocasión perfecta para compartir con amigos y familiares en torno a una rica comida. Esta noche puede significar una mayor ingesta calórica para algunas personas. Mercy Cañete, nutricionista deportiva de la Universidad de Los Andes, comparte algunos tips para mantener una alimentación saludable durante esta fecha.

La experta explica que las preparaciones deben aportar por lo menos dos cosas:

Una fuente de proteína proveniente de distintas carnes. En el caso de vegetarianos, las legumbres son una excelente opción

Abundancia de verduras en los platos, ya sean crudas o cocidas

La nutricionista explica que los kilos demás que se suelen subir después de estas fiestas no son de grasa corporal, sino que se trata de una retención de líquidos y una inadecuada evacuación intestinal.

Mercy entrega algunos tips para no consumir calorías de manera exagerada y cuidar el organismo.

Limitar el consumo de alcohol debido a la gran ingesta calórica que tienen algunos tragos.

debido a la gran ingesta calórica que tienen algunos tragos. Comer un picoteo saludable : Se pueden consumir palitos de zanahoria o apio acompañados de yogurt natural con ciboulette o guacamole. Estas preparaciones tiene menos densidad calórica que las papas fritas, el salame o el queso crema que se suele comer durante esta noche.

: Se pueden consumir palitos de zanahoria o apio acompañados de yogurt natural con ciboulette o guacamole. Estas preparaciones tiene menos densidad calórica que las papas fritas, el salame o el queso crema que se suele comer durante esta noche. Tener una cena baja en calorías . Una excelente opción es comer pollo con abundantes verduras, las que ayudan a la sensación de saciedad.

. Una excelente opción es comer pollo con abundantes verduras, las que ayudan a la sensación de saciedad. Postre saludable: Se debe evitar que sean tortas o preparaciones en base a crema. Para esto, una buena opción es que este incluya frutas, como una tartaleta de fruta.

¿Qué hago el día después de Año Nuevo si comí mucho?

La experta entregó tres consejos en caso de consumir una mayor ingesta calórica en Año Nuevo.

Beber abundante agua: Probablemente la persona despierte deshidratada, por lo que deberá tomar líquidos para hidratarse-

Probablemente la persona despierte deshidratada, por lo que deberá tomar líquidos para hidratarse- Realizar actividad física : Esto ayudará a bajar la comida y sentir comodidad.

: Esto ayudará a bajar la comida y sentir comodidad. No dejar de comer para "compensar" lo comido la noche anterior.

"Me gustaría animarte a llevar una vida saludable. No es tan relevenate lo que comes el 31 de diciembre. Lo más importante es lo que consumes el resto del año", es el mensaje final que entrega la nutricionista Mercy Cañete.