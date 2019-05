Once Upon a Time in Hollywood: Qué se sabe del personaje de la chilena Lorenza Izzo

"Once Upon a Time in Hollywood", novena película del controvertido director Quentin Tarantino, se presentó este martes en el Festival de Cannes, mismo lugar donde Tarantino fue premiado con la Palma de Oro por Pulp Fiction.

Le película tiene una duración de dos horas 45 minutos y recrea a la ciudad de Los Angeles durante 1969 a través del actor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt), cuyas vidas se intersectan con la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) y la "familia" Manson. Junto a esos actores de primera línea aparece la chilena Lorenza Izzo.

En la detallada reseña de Collider.com, se explica que la chilena Lorenza Izzo interpreta a Francesca Capucci, la esposa italiana de Rick (DiCaprio).

The Guardian, en tanto, detalla que la chilena en la trama tiene "un giro enérgico" y define su personaje como una "veleidosa estrella italiana de la pantalla".

La hija de la reconocida modelo Rosita Parsons confirmó su participación en la cinta en agosto pasado. "Por fin puedo compartir con el mundo estas noticias que me he tenido que aguantar y aún me tengo que quedar callada con detalles pero de felicidad no puedo más!!!", escribió en su Instagram.

Segundo trailer de la novena película de Quentin Tarantino.

Según información de AFP, Al término de la proyección de la película en Cannes, el público se puso en pie y ovacionó durante varios minutos a Tarantino mientras que Pitt se mostró visiblemente emocionado.