Pamela Díaz: "El papá de mi hija hoy está preso por no pagar la pensión alimenticia y otras cosas"

La animadora realizó una dura crítica a sus ex parejas en relación con la carente ayuda, tanto económica como presencial, que tienen hacia sus hijos, en el segundo capítulo de "Juego Textual".

Pamela Díaz fue la invitada al segundo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos. La animadora fue entrevistada a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

La animadora aprovechó su paso por el juego "Tus palabras te codenan" para hacer una dura crítica a sus ex parejas en relación con la carente ayuda, tanto económica como presencial, que tienen hacia sus hijos.

"Encuentro que hoy día igual hay un vacío. Yo te juro que soy afortunada solo por el hecho de que me va bien. Porque tengo la plata para poder decir: 'Nos vamos de vacaciones. Si quiero el papá no está presente, puedo hacer esto, lo suplo con esto'. Tengo esa posibilidad", manifestó.

"Yo me pongo a pensar, hay solo una cosa que me molesta el ánimo, y doy gracias a Dios que no me ha pasado y apoyo a muchas mujeres, es cuando tienes un hijo enfermo. Es la única forma como mi cable a tierra. Yo me imagino a esas mamás con lo cabros enfermos, que no tienen ninguna posibilidad, por mucho que esté el papá presente o no", afirmó.

"Para una mamá estar sola, sin ni una luca, sabiendo que ese día tiene que dejarlo con la vecina o con la abuela que siempre te está ayudando, y tienes que trabajar día y noche para el cabro chico, tú psicológicamente estás mal. Solo me enfoco en eso y yo doy gracias a Dios porque no me pasa", agregó.

"Pero si me hubiera pasado eso, yo creo que soy la primera que está marchando. Te juro que hago el medio escándalo", aseveró.

"A mí me pasa que encuentro súper injusto cuando uno cría solo. Si te toca, te toca, ok. Si el otro no tiene lucas, ya, pero compórtate como la gente, ayúdame el fin de semana", aseveró.

"Yo me creo tan bacán que puedo hacerlas todas. Puedo ser mamá y papá, y puedo mantener a mis hijos, trabajo mucho. Por mucho que yo reclame, los amo y adoro. Vivo el hoy es hoy", indicó.

"Pero sí me cansa. A veces los cabros se portan pésimo. Contestan hoy en día y no es lo que yo crié", reconoció.

Fue en este momento de su relato cuando la modelo realizó una dura declaración con respecto al padre de su hija Pascuala, de cinco años.

"Por ejemplo, hoy en día el papá de mi hija está preso . El de la Pascuala. No ve a mi hija hace tres años, y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas" , manifestó.

Tras ser consultada sobre cómo le contará a futuro de esta situación a su hija, Pamela Díaz respondió que "a la Pascu yo le hablo de todo. Obviamente, hay cosas que no le puedes contar porque es muy chica. Pero yo tengo una familia, unos hermanos y mis nanas. Yo tengo esa confianza de decirles, por ejemplo, me voy ahora a carretiar, a trabajar o a Miami, que es tu hija. Tengo esa confianza. Tengo una red de apoyo maravillosa".

"Pero la Pascu sabe. Me pregunta y yo le hablo perfecto. Sabe que él no me agrada. Tiene que hacerse un examen para poder ver a mi hija, que no se lo quiere hacer hace tres años", indicó.

Finalmente, Pamela Díaz realizó una dura crítica a nivel país: "Si un papá no quiere pagar la pensión, puede irse 15 días preso y no paga no más. Y no es que yo me esté aprovechando. Si me pasan 250 lucas por cada cabro chico, soy afortunada".