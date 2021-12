El descargo de Pancho Saavedra tras discutir con diputado Romero (RN) por matrimonio igualitario

El tenso diálogo se dio entre el animador y el parlamentario durante un espacio de conversación en el matinal de Canal 13, "Tu día".

Un tenso diálogo se generó entre el conductor de "Lugares que hablan", Francisco 'Pancho' Saavedra y el diputado Leonidas Romero (RN), mientras se abordaba el tema del matrimonio igualitario en el matinal de Canal 13, "Tu día".

La conversación se dio en el marco del rechazo al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario en Chile por parte de la Comisión de Constitución del Senado y que ahora pasó a Comisión Mixta.

En el espacio matinal, Romero compartió su postura sobre la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Al respecto, dijo que "tenemos una unión civil para ellos que asegura herencias, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer con la idea principal de procrear y traer al mundo a una criatura".

Contrario a esto Saavedra le contestó: "Creo que la sociedad chilena de alguna forma despertó para poder cuestionar todo tipo de desigualdades que son bien abusivas, y creo que llegó el momento de que todos los chilenos seamos sujeto de derecho ante la ley".

Pero la conversación comenzó a subir el tono cuando el parlamentario fue consultado por la adopción homoparental. "Me preocupa que dos personas del mismo sexo adopten a un menor de edad. El niño necesita en este mundo a un papá y una mamá para criarse de una forma normal", dijo.

Su respuesta molestó al animador, que le respondió: "No diga ‘normal’, porque eso me parece bastante humillante y cruel (…) ¡Qué vergüenza que sus familiares vean que usted está perpetuando la discriminación!".

El parlamentario reiteró su postura, asegurado que le parece "muy extraño" que dos personas del mismo sexo adopten a un niño, y aseguró se trataba de algo "antinatura".

"¿Extraño por qué? ¡Escuche! ¿Por qué le va a parecer extraño que un niño crezca en una familia llena de amor y valores? Estamos en un Estado laico, que no se le olvide. Entonces sus pensamientos no pueden estar teñidos por su religión", criticó Francisco.

Luego, retomando el tema del matrimonio igualitario, y al dar sus razones para oponerse al proyecto, el diputado manifestó que "es antinatura y, por lo tanto, voy a seguir en esto".

"Tenga cuidado con sus palabras. Usted dice antinatura. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tengo tres ojos, acaso? ¿Que tengo cuatro orejas? Cuide sus palabras Leonidas. ¿Soy un marciano que está hablando con usted? No, soy una persona tal como usted. Tengo familia, tengo padre, tengo hermanos. Entonces no le falte el respeto a las personas", precisó molesto el animador.

Y agregó: "Me parece que cuando usted dijo que éramos antinatura, no se lo voy a aguantar a nadie. No le aguanto ni al presidente de la República ni al Papa. Por eso mismo, con usted aquí mirándolo a los ojos, le voy a decir que lo que usted dijo es una atrocidad, una barbaridad y espero que se tomen cartas en el asunto".

"Yo le quiero decir que usted es un falta de respeto. No le voy a permitir que usted venga a tratarme de antinatura. No lo aguanto, por mucho que este sea mi canal (…) espero que también tengamos un estándar básico, que tenga que ver con el respeto a los Derechos Humanos y usted hoy día me está faltando el respeto", cerró Saavedra.