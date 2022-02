No fue unánime: participante fue despedido entre lágrimas en nueva eliminación en "Aquí se baila"

En este nuevo capítulo Sergio Lagos dio inicio a la competencia informando que el desafío consistiría en bailar merengue.

La noche del miércoles se vivió un nuevo capítulo de eliminación en "Aquí se baila", donde siete parejas se enfrentaron para determinar quién abandonaría la competencia.

En esta oportunidad, Sergio Lagos dio inicio a la competencia informando que el desafío consistiría en bailar merengue, que los jurados pondrían notas a cada pareja, y que la nota de Neilas Katinas se revelaría al final.

Tras la participación de todas las parejas, se revelaron las notas de Neilas quien le puso un 7 a Rodrigo, un 6 a Betsy, un 6 a Iván, un 5 a Gianella, un 6 a Jazz, un 4 a Emilio y un 4 a Matías.

De esta forma, los peor evaluados fueron Emilio con 17 puntos junto con Matías con 14 . Por lo mismo, ambos se prepararon para enfrentarse en la Batalla Final.

Los primeros 45 segundos bailando en solitario fueron de Matías, quien bailó "U can’t touch this", de MC Hammer. Luego vino el turno de Emilio, quien hizo lo propio con "Locked out of heaven", de Bruno Mars.

Tras unos minutos de deliberación, Karen anunció que el jurado decidió, no de forma unánime, que el nuevo eliminado del programa era Matías Vega.

"Quiero agradecer el espacio que me ofrecieron para poder crecer y desarrollarme, que es una de mis misiones en la vida", manifestó el comunicador mientras era despedido entre lágrimas.

Y agregó: "Estoy con muchas emociones en este momento. Quería también agradecer a Francia (su bailarina), que ha sido una gran compañera, nunca me dejó solo".

Finalmente, le envió un afectuoso saludo a su familia, y les dedicó un divertido mensaje: "Son los que me aguantan cuando llego tarde, temprano, cuando estoy de mal humor o me duele algo", concluyó.