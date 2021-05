"Aún en shock": Revelan que Pedro Pascal está en Chile (y las redes sociales reventaron)

Un joven reveló la noticia a través de Instagram y, tras eso, las redes sociales se inundaron de referencias a la visita del que es el actor chileno más conocido a nivel mundial.

Comenzó como un rumor pero es real: El mundialmente conocido actor Pedro Pascal se encuentra en Chile.

La noticia fue dada a conocer por Diego Contreras, un usuario de Instagram que colgó una fotografía junto al actor nacional que alcanzó notoriedad mundial tras sus destacadas participaciones en "The Mandalorian" y "Narcos".

"Aún en shock. Con Pedro Pascal, The Mandalorian. Un maestro. ¡Y chileno! No lo puedo creer", escribió el joven.

En diálogo con Oasis, Contreras, joven de 26 años, manifestó que el encuentro con el actor se dio en el Aeropuerto de Santiago.

"Fue cerca de las ocho de la mañana, él (Pascal) venía desde Estados Unidos. Y bueno, una compañera me dice 'oye, Diego, viene Pedro Pascal'. Ella sabía que me encanta 'Star Wars' y no podía creerlo. De verdad que no podía creerlo", dijo el auxiliar de aseo del laboratorio del aeropuerto donde se realizan los exámenes PCR.

Sobre cómo fue el encuentro, manifestó:"Fue súper buena onda, le pedí la foto, no hubo ni un problema. Súper cordial, súper buena onda. Nada que decir de él. Fue súper humilde y modesto, de verdad que pasaba piola como cualquier otra persona".

La reacción de las redes sociales

Tras la publicación de Diego Contreras en Instagram, las redes sociales comenzaron a hacer eco de la noticia, pues era desconocido que el actor fuera a visitar Chile.

En esa línea, en Twitter comenzaron a abundar memes, los cuales hacen referencia directa a la sorpresa que significa su viaje.

De pronto, Pedro Pascal no se ha referido públicamente a su visita, aunque hace unos meses había esbozado su deseo de visitar Chile para ver a su familia.