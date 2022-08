"Mejor no vengan": La pesadilla que vivió Francisca Undurraga visitando por primera vez Disney

La modelo ocupó su cuenta de Instagram para relatar cómo fueron los días en el parque temático el que por estas fechas está atochado de gente por ser verano.

Para muchos, el sueño de infancia es ir a Disney, en Orlando, Estados Unidos. Hay quienes han podido ir en este último tiempo debido a la menor restricción que ha habido por la pandemia.

Una de las que quiso viajar fue la modelo y exchica reality, Francisca Undurraga, que junto a un grupo de amigo se embarcó en esta aventura que había soñado por tanto tiempo.

Sin embargo, las cosas no resultaron cómo quiso. La realidad le golpeó en la cara cuando llegó al primer parque. "¿Animal Kingdom? Pues les digo que si no tienen niños, mejor no vengan. Y menos en esta época , partió reclamando en sus redes sociales.

Luego continuó: "Filas y filas. ¿Y adivinen que? ¡Más filas para ver animalitos al zoo…! Literal, 2 horas de fila y aún falta para entrar…".

En diálogo con La Cuarta, Fran indicó que su experiencia ha sido del terror. "Verdaderamente Disney está pensado para los niños, los adultos la sufrimos un poco, sobre todo en esta época de verano donde hace muchísimo calor y está lleno de gente. Hay filas interminables, la hotelería y la comida más o menos, no más…", contó.

Consultada si volvería a ir Disney, señaló que "esta es la primera y la última vez que vengo. Lo único que rescato fue el castillo y los fuegos artificiales. Eso fue lo mejor".

"Lo peor es que está lejos de todo, y encontré que Disney está muy sobrevalorado. La comida malísima y carrete no hay. Por eso te digo: para gente grande y sola es del terror", afirmó.

Finalmente y en relación a las cosas que pudo comprar, dijo que "solo compré una mochila de Minnie 'hecha en China' que me costó 85 lucas, porque además de todo es carísimo. Ni Louis Vuitton te las vende así. De ser mi sueño de niña se transformó en una pesadilla de grande".