"Decidimos ponerle stop": Lisandra Silva explicó las razones por las que ha pospuesto su boda

La modelo indicó que la boda estaba planificada durante su segundo embarazo, sin embargo todo se aplazó porque aún hay detalles que no han podido resolver.

Lisandra Silva está disfrutando su maternidad como nunca antes. En mayo pasado se convirtió en madre por segunda vez de su hija Leiah Livli.

La pequeña es fruto de la relación entre la cubana y el bailarín nacional, Raúl Peralta , quienes además son padres de Noah, de 2 años y medio.

En medio de sus proyectos, de su rol como madre y como novia, la modelo ha tenido que organizar además su boda con Peralta, la que estaba planificada para llevarse a cabo hace un tiempo, sin embargo debido al segundo embarazo de la cubana, la fecha tuvo que posponerse.

Y al parecer, el día de este gran evento sigue sin definirse, ya que la propia Lisandra le contó a sus seguidores en una serie de stories en Instagram que pese a que tienen 'todo listo', aún faltan varios detalles por resolver.

Ante la consulta de un seguidor sobre si ya tenía listo su vestido de novia, Silva no dejó claro si lo compró, lo está mandando a hacer o aún no tiene nada visto.

"Si ustedes supieran de que yo pagué mi vestido de novia, lo escogí, compramos la tela, todo con el diseñador, porque nos íbamos a casar mientras yo estaba embarazada", reconoció.

Instagram María Isabel Sobarzo Lee También > "Creció la familia": María Isabel Sobarzo anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierna foto

Sin embargo, decidió no casarse porque "después empecé a engordar, me empecé a hinchar, empecé a tener muchas ansiedades y decidimos hacerle stop a la boda". Pese a esto, dijo que si decidieran casarse pronto, no sería un gran desafío ya que, según dijo, "tengo todo listo".

Los detalles que faltan

Mientras Lisandra interactuaba con sus seguidores en la red social, su futuro esposo apareció y mencionó "quiero casarme contigo", lo que generó que la exchicareality diera a conocer todas las dudas y cosas que deben resolver antes de dar el gran paso.

"Aquí está mi pololo que me escribe que se quiere casar conmigo. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿Cómo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿En dónde? No lo hemos decidido", se cuestionó la modelo..

Y luego concluyó: "¿Qué hacemos con estos dos niños? ¿Nos los llevamos a Cuba? ¿Nos casamos acá en Chile? ¿Big wedding o small wedding (gran boda o pequeña boda)? No sé... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra boda?".