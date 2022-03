Premios Oscar 2022: Cuándo y dónde ver la ceremonia

Chile fue nominado en la categoría Mejor Corto Animado por "Bestia", pero lamentablemente no será transmitido en vivo.

Este año los Premios Oscar harán historia al tener a tres mujeres animando la ceremonia. Se trata de las destacadas comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

Es la primera vez desde 2018 que los Oscar tendrán presentador, la primera vez desde 1987 que tendrán tres presentadores y la primera vez en la historia que los tres serán mujeres.

A comienzos de febrero se dieron a conocer los nominados, donde la película "The power of the dog" lideró con 12 nominaciones seguida por "Dune" con diez y en un tercer lugar quedó "Belfast" con 7.

En tanto, Chile logró encaminarse para recibir una nueva estatuilla en la categoría Mejor Corto Animado con "Bestia", un trabajo en stop motion que cuenta la historia de la integrante de la DINA, Íngrid Olderöck.

En un intento por dinamizar la premiación, los organizadores decidieron pregrabar algunas categorías entre las cuales está a la que fue nominado nuestro país.

Las categorías que se mostrarán en vivo serán: Mejor Corto Animado, Mejor Corto Live Action, Mejor Corto Documental, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora y Mejor Edición.

¿Cuándo ver los Premios Oscar 2022?

La premiación se realizará en el Teatro Dolby el domingo 27 de marzo a las 22:00 horas de Chile y se podrá ver a través de TNT.