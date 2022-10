Productor y amigo de Daddy Yankee le responde desde la cárcel a Don Omar

Raphy Pina, entre otras cosas, acusó al autor de Danza Kuduro de querer empañar el éxito de la gira de despedida del Big Boss.

Sigue la "pelea del siglo" en el mundo del reggaetón.

Todo comenzó a inicios de octubre cuando en una entrevista con el El Chombo, Don Omar reveló detalles inéditos de la gira que compartió junto a Daddy Yankee, de la que se bajó de manera abrupta tras -según denunció- una serie de acciones deshonestas en su contra por parte del Big Boss y el productor Raphy Pina.

"Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Daddy Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno", afirmó el autor de Danza Kuduro, detallando situaciones como el pago de portadas en diarios donde se hablaba mal de él e incluso acciones en el escenario como la desconexión de cables cuando era su turno de cantar.

El que respondió de manera directa a las acusaciones fue Pina -quien además es amigo personal de Daddy Yankee-. Y su réplica vino desde la cárcel, donde cumple condena por posesión ilegal de armas de fuego.

"De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de 'BOCÓN', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu 'mente', ibas a esperar el momento 'perfecto', para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su 'complice' se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir", expresó el productor y pareja de Natti Natasha.

Instagram de Cosculluela - Fue detenido por 15 cargos de violencia contra su ex esposa Lee También > Detienen al reggaetonero Cosculluela : Tiene 15 cargos de violencia doméstica contra su ex esposa

Pina, quien realizó su descargo a través de Instagram, además del texto publicó una foto junto al mismo Don Omar de la época en que trabajaron juntos.

"Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado 'TU SABES LO QUE QUIERO DECIR' con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque se que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL. Las respuestas de KINGDOM te las dejare saber HOY Lunes a las 7:00 pm pm por mi canal de YOUTUBE, Lo demás de tu historia también la tengo pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defender lo indefendible primero", cerró.

Daddy Yankee hasta ahora ha evitado referirse directamente al tema. Sin embargo, en el pasado había criticado a Don Omar por bajarse de la gira, ya que -según acusó- perdieron mucho dinero.