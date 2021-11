Profesor se disfraza del dibujo que le hizo una alumna fallecida para homenajearla

El registro se hizo viral en redes sociales, acumulando miles de reacciones en Facebook.

Iván de Luna, un profesor de una escuela primaria de México, conmovió a las redes sociales tras protagonizar un emotivo homenaje a una alumna que falleció.

A través de Facebook , el docente publicó una imagen en la que apareció disfrazado del dibujo que le regaló la mencionada alumna.

"Me disfracé de un dibujo que una almunita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", escribió de Luna, quien mostró las imágenes en cuestión.

TikTok Lee También > [VIDEO] Niño se queda dormido en pleno baile escolar (y se hace viral en redes sociales)

El dibujo hecho a mano por la niña en un papel de cuaderno mostraba a una persona con lentes, gorra y sonriendo.

Eso mientras que el profesor literalmente encarnó al dibujo con un traje completamente blanco y con una máscara idéntica al rostro dibujado por la menor de edad.