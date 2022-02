¿El Profesor X? Marvel sorprende en nuevo tráiler de Dr. Strange y entrega pistas sobre villano

Mucho más oscura que películas anteriores y un nuevo trailer sin humor fue lo que presentó Marvel a sus fanáticos este domingo durante el Super Bowl.

¿Es Charles Xavier? ¿Wanda es villana? ¿los Illuminati? son muchas de las interrogantes que dejó el nuevo adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que Marvel presentó durante el último Super Bowl.

En los más de dos minutos de trailer de la película dirigida por Sam Raimi (Spider-Man), tras ayudar a un tal Peter Parker (Tom Holland), Stephen Strange debe enfrentar las consecuencias de sus actos al abrir el multiverso y generar un par de grietas en el universo.

En el primer avance se vio cuando Strange buscaba a Wanda Maximoff —también conocida como Scarlet Witch tras los sucesos de Westview— para enfrentar y entender el multiverso. Sin embargo, con el nuevo avance hay dudas sobre si realmente es una aliada.

Por sus decisiones, Strange es arrestado por Mordo y llevado ante los Illuminati donde una toma clave hace más que evidente el regreso del Profesor X (Patrick Stewart) a la pantalla grande de mano de Marvel...¿reconociste su voz?

Si bien Gargantos ya se asomaba como uno de los villanos, al parecer habrá muchos de ellos, empezando por variantes de Strange y Maximoff. Incluso se ve cuando Wanda increpa a Strange diciendo: "Tu rompes las reglas y te conviertes en héroe, lo hago yo y me convierto en la enemiga. No me parece justo".

Recordemos que en WandaVision se mostró a una Wanda superada por la tristeza de perder todo lo que tenía dando inicio a los sucesos de Westview. Incluso, puede que la reunión de los Illuminati sea para enfrentar a uno de los personajes más poderosos: La mismísima Wanda Maximoff.