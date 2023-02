Proyecto Wrestling Series: La webserie de lucha libre chilena se presenta en vivo este domingo

Revisa horario, cartelera, precio de las entradas y locación para el show.

La webserie de lucha libre chilena, Proyecto Wrestling Series, se presenta este domingo 12 de febrero en vivo y en directo para su fanaticada.

Con una cartelera de cinco combates y un segmento especial, "El Proyecto" tendrá su primera incursión en un show de este estilo.

T13.cl Lee También > [VIDEO] ¡Llega la Triple T! Tini debutará en el Festival de Viña del Mar

Algunas de las luchadoras y luchadores involucrados en la primera temporada de la webserie estarán en el espectáculo. Sin embargo, también habrá nuevas caras dentro del "roster".

Las entradas se pueden conseguir en Welcu.

Cartelera Proyecto Wrestling Series

Dylan Fabrizio vs Hans Kaempfer. "El mejor miembro de FastLove".

Riley y Camilove vs Diego Plaza y Jyn Kyle.

Pandora vs Roma.

Habitante 413 vs Cooper.

Matías Campbell vs Hatton. La judoca es varias veces campeona nacional de la disciplina.

Pedro Pablo, Macs Black y Choka3. "El Carnaval del G.O.A.T".

Horario, fecha y locación para Proyecto Wrestling Series en vivo

Lugar: General Gana #109, Santiago

Horario: 19 horas

Fecha: 12 de febrero 2023