El quiebre ente Yasmín Valdés y su bailarín en "Aquí se baila": "Hablamos y no llegamos a puerto"

La relación entre la actriz y Darwin Ruz, tras el incidente en la pista de baile, se complicó absolutamente, por lo que el bailarín habría renunciado, según contó Valdés.

Yasmín Valdés no lo pasó bien la noche del miércoles cuando le tocó presentarse sobre el escenario junto a su bailarín Darwin Ruz, en la fase de eliminación de "Aquí se baila... talento por sobre la fama".

Al ritmo de la onda disco , Yasmín debía jugársela para seguir en competencia. La coreografía comenzó bien, sin embargo, de un momento a otro ella dejó de moverse y comenzó a caminar por el escenario.

Yasmín se defendió frente al jurado diciendo que ambos se quedaron en blanco, y que fue Darwin quien le recomendó que mejor pararan. "No, cero lesión, tenía que ir adelante y hacer la posición invertida y pum, blanco. Me quedé en blanco", explicó la actriz y agregó: "Esperaba retomar con lo que viene y ahí Darwin me dijo que paremos".

Tras haber recibido la más baja calificación, la pareja se salvó de ser eliminada luego de que el actor Pablo Cerda decidiera renunciar tras una fuerte lesión que sufrió en los ensayos.

Ya en el backstage, Yasmín relató lo sucedido y dijo: "Se te olvida un paso y puedes perfectamente agarrar en el último ocho. Esas cosas pasan, si es súper humano, somos humanos. Pero retomai en el segundo ocho".

En este contexto, explicó que "aquí mi Darwin, que es súper profesional y perfeccionista, cachó que se me olvidó algo y en vez de retomar me dijo ‘paremos’. Y cómo él ha estado en otros programas de baile, se me ocurrió, él pensó, que quizás se podía parar y grabar de nuevo. O sea, pensé que era así, que se podía hacer porque me lo dice con tal seguridad, paremos, que yo digo, paremos, no podía seguir bailando sola".

Canal 13 Lee También > El unánime comentario que se repitió en Twitter tras debut de Christian Ocaranza en "Aquí se baila"

Y agregó: "Cuando alguien te dice paremos, yo confío en que tú sabes que se puede volver a hacer. Pero históricamente, en el escenario, nunca se puede hacer eso, entonces lo encontré súper raro, no me quedó otra que hacerle caso, no podía seguir bailando sola".

Tras lo ocurrido, la actriz conversó también con Las Últimas Noticias, donde contó que la relación con el bailarín se quebró totalmente.

"Supe que anduvo llorando por los pasillos y había renunciado. Hablé con él y no llegamos a puerto. No vi que él quisiera solucionar las cosas. (…) La producción me planteó pedirle a Darwin que bailara conmigo. Me parchó, pero me están buscando otro bailarín", cerró.