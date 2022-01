El tenso momento de Yasmín Valdés con jurado de "Aquí se Baila" tras quedar en blanco durante baile

La actriz dijo que se quedó en blanco durante su coreografía y pidió poder repetir el baile desde el principio.

La noche del miércoles, se emitió el primer capítulo de eliminación de "Aquí se baila... talento por sobre la fama". En él, las nueve parejas que quedaron el lunes y martes en la zona de eliminación se batieron para determinar quién de ellos sería el primero en abandonar el estelar de danza de Canal 13.

Según explicó el animador Sergio Lagos al abrir el programa, la estructura del capítulo iba a ser diferente, ya que los participantes y sus parejas harían presentaciones con un ritmo fijo: onda disco .

Posteriormente los jurados -Fran García-Huidobro, Karen Connolly y Neilas Katinas- calificarían esas presentaciones con notas del 1 al 10. Luego de terminar las 9 presentaciones, se sumarían los puntajes de cada jurado, y los dos participantes de puntaje más bajo se batirían en un duelo de baile free style sin pareja. El perdedor entre ambos sería el primer eliminado del programa.

Con todo este contexto, las 9 parejas se presentaron, sin embargo, hubo una que vivió un tenso momento con el jurado. Todo comenzó cuando Yasmín Valdés y Darwin Ruz se tomaron el escenario con la canción “Hung up” de Madonna, sin embargo, a la mitad de la coreografía algo pasó, dejaron de bailar y se pusieron a caminar nerviosos sobre el escenario.

Ahí paró la música y Sergio Lagos entró a escena para preguntarles qué había pasado. Yasmín dijo que se quedó en blanco y pidió poder repetir la coreografía desde el principio, a lo que el animador respondió que la decisión debe quedar en manos de la presidenta del jurado, Karen Connolly.

La coreógrafa dijo que no, argumentando que no corresponde detener una presentación de eliminación, decisión secundada por Fran y Neilas. "Si algo falló en una competencia no corresponde repetir. Yo lo siento pero esas son las reglas", aseguró la Presidenta del jurado.

Por su parte, Katinas​ también se mostró a favor de no repetir la coreografía. "A veces uno se queda en blanco pero uno tiene que seguir, lo peor que se puede hacer es parar", afirmó. Mientras que García-Huidobro, un poco impactada, preguntó qué había pasado para que decidieran detener el show.

Yasmín se defendió diciendo que ambos se quedaron en blanco, y que fue Darwin quien le recomendó que mejor pararan. "No, cero lesión, tenía que ir adelante y hacer la posición invertida y pum, blanco. Me quedé en blanco", explicó la actriz y agregó: "Esperaba retomar con lo que viene y ahí Darwin me dijo que paremos".

Tras este intercambio, Lagos pidió que el jurado evaluara la presentación. De esta forma Fran les puso un 2 e indicó que "es raro evaluar una coreografía que no duro ni un minuto. Yo sólo diré lo que alcancé a escribir. Puse 'como en cámara lenta', es lo que alcancé a notar y la verdad es que sí, las excusas no se televisan".

En tanto, Neilas los calificó con un 1 y le llamó la atención a Darwin por detener la presentación. "Creí que ahí iba a salir algo super bueno. Por desgracia no salió y Darwin, de tu parte, como bailarín, es muy irresponsable decir 'paramos'. Si Yasmín dice paramos, lo entiendo. Pero tú eres profesional. El bailarín nunca para", criticó.

Finalmente, Karen (cuya nota era secreta) dijo que los vio fuera de tiempo y desajustados. "No sé qué ocurrió pero no tengo qué decir", comentó.

Luego de la severa evaluación, Darwin se defendió diciendo que prefirió parar la presentación por respeto al escenario y al coreógrafo, y para no lesionar a Yasmín.

"Si tu no quieres faltarle el respeto al coreógrafo, deberías ensayar un poquito más y ahí viene todo el respeto", contestó Katinas.