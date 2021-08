"No quiero ganar más": la rabieta de Camila Recabarren que enojó a su equipo en MasterChef Celebrity

La ex Miss Chile protagonizó una pataleta en su rol de capitana durante una prueba en el programa culinario.

Un tenso y complejo momento vivió el equipo rojo durante la competencia de este domingo en "MasterChef Celebrity", donde la capitana Camila Recabarren protagonizó una verdadera rabieta que molestó a sus compañeros.

Incluso la chef Fernanda Fuentes le llamó la atención a la ex Miss Chile, lo que la hizo perder la paciencia y a su vez llevar al límite a su equipo.

Camila, Pepi y Tutú fueron las ganadoras en la primera prueba, por lo que las tres quedaron como capitanas de sus respectivos equipos en una segunda etapa.

Recabarren eligió el color rojo, y debió cocinar junto a Yamila Reyna, Álvaro López, Begoña Basauri y Naty Chilet.

Esta vez y para ponerle más dificultad al desafío, las capitanas no pudieron hablar y solo debían hacer mimicas. En caso de articular alguna palabra, tanto ellas como su grupo entero iba a ser penalizadas con 5 minutos sin cocinar, tal como sucedió con Camila, ya que en los primeros minutos habló, por lo que se le descontaron 5 minutos.

Tras un rato cocinando, la modelo comenzó a hacer malabares con papas, ya que al no poder cocinar, sus compañeros le dijeron que se hiciera un lado. Todo esto fue visto por la chef Fernanda, quien le llamó la atención. "Veo una capitana haciendo malabares", a lo que Camila contestó diciendo que acaso no podía hacer nada.

Ante esto, ella y su equipo fueron nuevamente penalizados. "No quiero ganar más", comenzó a decir la influencer en voz alta, sumando más minutos de penalización. Por su lado, Yamila Reyna la retó: "Si no quieres hacerlo hazlo por nosotros".

Más tarde, Recabarren explicó a las cámaras su rabieta: "Me bloqueé, (…). No sé por qué soy así, soy aries. Por eso me fui a vivir a la montaña para no molestar a nadie".