WhatsApp, Instagram y Facebook presentan falla a nivel mundial

Los reportes se comenzaron a masificar alrededor de las 12:40 horas de este lunes.

Pasado el mediodía de este lunes se registró la caída de los servicios de las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram a nivel mundial.

De acuerdo a lo informado por usuarios, no se pueden enviar mensajes ni ingresar a las redes sociales. Reclamos que se comenzaron a masificar alrededor de las 12:40 horas.

Según reporta el servicio Downdetector.com, se trata de una caída de dichas redes sociales a nivel mundial.

Mediante su cuenta de Twitter, el servicio de mensajería reconoció que estaban al tanto de la caída de su servicio. "Sabemos que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y actualizaremos aquí lo antes posible".

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! October 4, 2021

Quienes también usaron su cuenta de Twitter para referirse a su caída fue Instagram, quienes llamaron a sus usuarios a tener paciencia.

"Instagram y sus amigos están teniendo un momento un poco difícil ahora mismo y es posible que tengas problemas al usarnos. Ten paciencia, estamos en eso", aseguraron.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown October 4, 2021

Por otro lado, Facebook aseguró saber que algunas personas están teniendo problemas "para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".