Revelan causas de muerte de Anne Heche tras accidente automovlístico

El pasado lunes la actriz fue desconectada del soporte vital luego de que sus familiares donaran sus órganos.

La actriz Anne Heche (53) murió el pasado viernes tras haber estado internada durante una semana debido a un violento choque automovilístico.

El lunes fue desconectada del soporte vital luego de que sus familiares donaran sus órganos y, en las últimas horas, se confirmó oficialmente que el fallecimiento fue accidental.

De acuerdo a la investigación forense del condado de Los Ángeles, las causas de su muerte fueron inhalación de humo, lesiones por quemaduras y una "fractura del esternón debido a un traumatismo cerrado", consignó TMZ.

La actriz fue ingresada en el hospital West Hills de Los Ángeles el viernes 5 de agosto , cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista y el vehículo terminó envuelto en llamas.

De acuerdo con la Policía, el vehículo iba a tanta velocidad que se salió de la ruta y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Youtube Lee También > De lo emo a lo infantil: Así luce actualmente Amy Lee, la vocalista de Evanescence

Tras el hecho, la Oficina de Información Pública de la Policía de Los Ángeles confirmó a los medios de comunicación que los análisis de sangre de la intérprete revelaban la presencia de drogas.

Anne Heche saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World", por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes, algunas con gran repercusión popular como "Psycho" (1998), "I Know What You Did Last Summer" (1997) y "Six Days, Seven Nights" (1998).

El lugar donde ocurrió el accidente protagonizado por Anne Heche

AFP

El lugar donde ocurrió el accidente protagonizado por Anne Heche