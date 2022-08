Medios internacionales confirman muerte de la actriz Anne Heche, a los 53 años

La noticia fue confirmada por su familia, luego de anunciar previamente que le quitarían el soporte vital.

La tarde de este viernes, medios internacionales, confirmaron la muerte de la actriz estadounidense Anne Heche, una semana después de que quedara gravemente herida en un accidente automovilístico.

Su muerte fue comunicada por su amiga Nancy Davis en Instagram y confirmada por su familia a The Guardian, que durante la mañana habían anunciado que le quitarían el soporte vital.

Heche tenía 53 años y dos hijos. Sus papeles más recordados fue los que protagonizó en las películas "I Know What You Did Last Summer" (Sé lo que hicieron el verano pasado) en 1997; y "Volcano", el mismo año.

Muchos esperaban que Heche se recuperara después de que un publicista de la actriz informara que se encontraba internada en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills, en una condición "estable" después de chocar su automóvil contra una casa en Los Ángeles.

Sin embargo, la noche del jueves, un representante de su familia confirmó que tenía muerte cerebral y que solo la mantenían con vida con soporte vital para que los médicos pudieran revisar sus órganos para donarlos.

"Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne", se indicó en un comunicado.

El pasado 5 de agosto, la ganadora de un premio Emmy por su trabajo en "Another World", se salió de la carretera mientras conducía su vehículo, un Mini Cooper azul, a gran velocidad por el barrio Mar Vista de Los Ángeles.

Tras salirse de la calzada, el automóvil chocó contra una casa en el 1700 de South Walgrove Ave, provocando varios daños estructurales en la vivienda y un grave incendio que la dejó atrapada dentro del auto.