Documentos recién liberados dicen que realeza no quería que Elton John cantara en funeral de Diana

El cantante británico y la princesa Diana se conocieron en la fiesta de cumpleaños número 21 del príncipe Andrew en 1981.

Documentos gubernamentales recientemente publicados han dejado en evidencia lo que sucedió detrás de escena de la famosa interpretación de Elton John de "Candle in the Wind" en el funeral de la princesa Diana en 1997.

El Palacio de Buckingham pareció haber rechazado la interpretación de la canción con la letra reinventada del cantante, según los documentos que se publicaron por los Archivos Nacionales del Reino Unido obtenidos por Sky News, según consigna People.

Sin embargo, el decano de Westminster envió una nota personal a un miembro de alto rango de la casa real instando a que continuara la actuación.

El letrista de Elton, Bernie Taupin, había reescrito la canción, que trataba de Marilyn Monroe, con una nueva letra sobre la princesa Diana. En lugar de "Adiós Norma Jean", el nombre legal de Monroe, la letra se cambió a "Adiós rosa de Inglaterra", en un guiño a la difunta princesa.

Según los periódicos del gobierno, parece que existía la preocupación de que la nueva letra de la canción fuera "demasiado sentimental".

"Este es un punto crucial en el servicio y exhortamos a la audacia. Es donde sucede lo inesperado y algo del mundo moderno que la princesa representó", escribió el Reverendísimo Dr. Wesley Carr en su súplica.

"Sugiero respetuosamente que cualquier cosa clásica o coral (incluso un clásico popular como algo de Lloyd Webber) es inapropiado", continuó. "Mejor sería la canción adjunta de Elton John (conocida por millones y su música fue disfrutada por la princesa), que sería de gran alcance".

"Él [Elton John] ha escrito nuevas palabras para la melodía que se está reproduciendo y cantando en todo el país en memoria de Diana. Está todo el tiempo en la radio. Su uso aquí sería imaginativo y generoso para los millones de personas que se sienten afligidas: es la cultura popular en su máxima expresión ", añadió.

Instagram Lee También > Iván Cabrera anuncia que tomará acciones legales contra su ex pareja tras graves acusaciones

La Abadía de Westminster también puso a un saxofonista en espera para tocar la canción en caso de que el palacio rechazara la actuación de John. Además, un primer borrador del servicio fúnebre tenía al icónico músico interpretando "Your Song", aunque figuraba como "Our Song". La interpretación de John de "Candle in the Wind" continuó y se convirtió en uno de los aspectos más memorables del funeral.

"En cierto sentido, fue el concierto más grande de mi vida; durante cuatro minutos, literalmente iba a ser el centro de atención del mundo, pero igualmente, no fue un momento de Elton John, no se trataba de mí en absoluto", dijo John en esa oportunidad.

El cantante británico y la princesa Diana se conocieron en la fiesta de cumpleaños número 21 del príncipe Andrew en 1981, recordó Elton en su autobiografía de 2019, llamada "Yo".