Star+ revela su precio en Chile y anuncia combo con Disney+

El nuevo servicio estará disponible desde el 31 de agosto y traerá títulos con contenido más adulto de lo que ofrece actualmente Disney+.

Los servicios de streaming siguen siendo una de las opciones favoritas de los usuarios para pasar sus tiempos de ocio, tanto en solitario como teniendo compañía. En esa línea Disney suma una nueva alternativa con Star+.

Esta nuev plataforma tendrá dentro de su catálogo todas las temporadas de Los Simpson, Family Guy, Futurama, The Waling Dead, How I met your Mother entre otros.

Star+ se dio a conocer el valor que tendrá en Chile, fijando la tarifa de $8.500 y anual de $84.900, mientras que si se opta por el Combo+ el valor queda en $10.500 al mes junto a Disney+. Precios que se tendrá acceso hasta 4 dispositivos en simultáneo y descargas limitadas en hasta 10 dispositivos.

Valor de Star+ y Disney+ en Chile.

El contenido de Star+

Cabe recordar que la plataforma tendrá una variedad de series icónicas como temporadas completas de "Los Simpson", "Family Guy", "American Dad!", "Futurama", "This is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story" y "Pose", además de títulos icónicos, como "Grey´s Anatomy", "24", "Homeland", "Modern Family", "Lost", , "The X Files" y "Prison Break".

Además contendrá transmisiones en vivo de la Premier League, La Liga española, partidos de Copa Libertadores.

A esto sumamos de igual manera la MLB, NHL, competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y UFC.