Ahora sí: HBO lanza primer adelanto de Pedro Pascal como Joel en "The Last of Us"

La compañía liberó un adelanto de la producción en la que el actor nacional estará acompañado por Bella Ramsey en los dos roles protagónicos.

Alta expectación hay por la participación del actor nacional Pedro Pascal, en la adaptación del videojuego The Last of Us que será realizada por HBO en una serie dramática.

En este contexto, en las últimas horas la compañía liberó una serie de adelantos de sus nuevas producciones, entre la que se encuentra la esperada adaptación del videojuego post apocalíptico.

En los segundos del metraje, se ve al personaje de Joel, interpretado por Pascal, junto al personaje de Ellie, interpretado por Bella Ramsey,

Ambos deben luchar por sobrevivir en el mundo, y también se puede ver uno de los diálogos que ambos sostienen en la serie.

En este, Ellie le dice que "todos quienes me importaban o murieron o me han abandonado", ante lo que Joel le dice, de forma fría: "No tienes idea de lo que es una pérdida".

Se espera que la serie sea estrenada durante 2023 .

Puedes ver el momento completo a continuación: