Quedan menos de 500 tickets: Rifa de casa ubicada a metros de la playa en La Serena es inminente

Gran expectación ha generado en todo Chile el sorteo de esta casa en La Serena que está muy pronta a conocer a sus nuevos dueños. La propiedad de 95 m2, cuatro dormitorios, dos baños, terraza y seis estacionamientos, situada en un terreno de 330 m2 a pasos de la playa y a pocas cuadras del Casino Enjoy de Coquimbo, que se está rifando por tan sólo $20.000 a través del sitio tusuenoaunclick.cl. Además de la propiedad, con la compra de cada número se puede optar a otros seis millonarios premios.

Quien rifa esta casa, es la conocida emprendedora de la IV Región, Alejandra Bastías Cornely, bisnieta de Francisco Cornely, arqueólogo y fundador del Museo La Serena.

“Esta propiedad se encuentra ubicada a metros de la playa y con una plusvalía inigualable, ya que puede ser utilizada como primera o segunda vivienda o también para arrendar durante el verano, hemos tenido huéspedes que vuelven cada año, porque se enamoraron de la casa, del sector y la cercanía con todos los servicios”, expresó su actual dueña.

Aconsejada por su familia, e investigando sobre otras experiencias similares en España y Francia, donde es toda una tendencia, Alejandra Bastías Cornely se decidió a rifar esta vivienda, con el objetivo de que alguien que quizás no tiene acceso a comprar un bien raíz, sea el ganador.

“Es una oportunidad increíble para una familia de la zona o de otra región que quiera tener una casa de veraneo en la mejor playa de La Serena, ciudad que tiene una excelente calidad de vida”, comentó.

Detalles de la casa y del sorteo

El avalúo comercial de esta propiedad es de $250.000.000, la que puede tener un destino habitacional o comercial, ya que se encuentra en la zona más exclusiva de La Serena, donde ya existen restaurantes, cafeterías y centros de estética, y a sólo unos metros de la playa Peñuelas, una de las mejores y más visitadas de la IV Región.

Igualmente, la dueña de la casa destacó que “se entrega con la escritura, gastos notariales e impuestos cancelados, de forma que el afortunado o afortunada reciba las llaves y no tenga ningún gasto que hacer, pensando también en que puede ser una persona que no tenga los recursos”.

Quedando muy poco para la realización del sorteo de la vivienda, Alejandra Bastías Cornely hace un llamado a “aprovechar de comprar uno de los últimos números y acceder a un premio inigualable por sólo $20.000, porque además el ganador tendrá la opción de rentabilizar y generar ingresos extras si así lo desea”.

Y para que las personas que han comprado números de la rifa tengan más posibilidades, además de la casa de 95 m2, cuatro dormitorios, dos baños, terraza y seis estacionamientos, se sortearán $5.000.000 en premios al segundo lugar y $1.000.000 en premios a 5 afortunados terceros lugares.

Los tickets se pueden adquirir en tusuenoaunclick.cl donde un número cuesta $20.000, tres números $54.000 y cinco números $85.000. Sobre la expectación e interés que ha creado esta iniciativa, su actual propietaria señala que “nunca me imaginé que la rifa tendría tanta aceptación, son muchas las personas que me llaman y me dicen que sueñan con ganarse la propiedad, porque cada vez es más difícil tener una casa propia”.

La fecha del sorteo será anunciada a través de su sitio web y redes sociales tan pronto se alcance la meta de 16 mil tickets vendidos