Robin revela su bisexualidad en último cómic de Batman

Tim Drake, nombre del compañero del Caballero de la Noche, acepta una cita con un hombre en "Batman: Urban Legends".

El popular compañero de Batman, Robin, sería bisexual según lo visto en la última entrega del cómic "Batman: Urban Legends" de DC Comics.

Tim Drake, el verdadero nombre de Robin, aceptó una cita romántica con Bernard Dowd, un personaje al que el fiel amigo del "Caballero de la Noche" rescató de un secuestro.

"Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo", le confiesa Drake a Dowd en 'Batman: Urban Legends'.

"Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?", le responde Dowd a Robin. "Sí... creo que quiero", le contesta un nervioso Drake

Seguramente, en la séptima entrega de "Batman: Urban Legends", conoceremos cómo sigue la cita y relación entre estos dos.

Ya era sabido que Robin mantuvo una relación con el personaje de Stephanie Brown, por lo que hasta antes de esta escena se le consideraba heterosexual.