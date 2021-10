"Quedó piel suelta": Rocío Toscano comparte foto tras 8 meses de dar a luz y envía potente mensaje

A meses de dar a luz a sus mellizos, la actriz compartió una fotografía sobre su cuerpo, y manifestó su opinión sobre la violencia que sufren las mujeres.

Hace ochos meses, la reconocida actriz nacional, Rocío Toscano, fue madre de mellizos en Estados Unidos, país donde reside junto a sus padres.

En este contexto, la intérprete quiso reflexionar sobre los cuerpos, y la violencia que sufren las mujeres en el proceso del embarazo , tanto en la gestación como en el post parto.

"Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará. Eso es en mi caso", comenzó diciendo la actriz.

En específico, Toscano relató que hace unos días compartió una imagen en sus stories -la misma de la publicación-, recibiendo múltiples mensajes de mujeres quienes contaban sus experiencias y violencia de las que han sido víctimas.

La actriz difundió tres de los mensajes que le llegaron, y criticó el actuar y poca empatía de muchos hombres con sus parejas.

"¡BASTA! Respeto por el proceso, admiración y cuidado! No más violencia psicológica en la gestación ni en el post parto, no tienen idea de las consecuencias negativas que decirle a tu pareja “me da asco tu guata” puede generar INACEPTABLE!", aseguró la intérprete.

