Rocío Toscano denuncia abandono del papá de sus mellizos hacia ellos: "Los niños no tienen la culpa"

"Quizás le pasó algo que le impide aparecer, quizás lo tienen secuestrado o quién sabe lo que le pasó", manifestó de manera irónica al relatar su situación.

La actriz Rocío Toscano denunció la situación que vive con el padre de sus hijos a través de las historias de su cuenta de Instagram. Contó que el hombre no se hace responsable de ellos ni está presente en sus vidas.

Para comenzar, la actriz explicó el motivo de esta acusación. "Me llegan mensajes my brígidos y no puedo quedarme callada. De situaciones que yo misma estoy viviendo que no puedo seguir normalizando", comentó.

“Es algo de lo que nunca me voy a cansar de hablar hasta que esto cambie, me pongo la camiseta por mi mamá que lo vivió, por mi tía, por mis amigas, por las tantas mujeres que me escriben y por mí, pero por sobre todo por mis niños y todos los niños que sufren violencia económica y abandono”, agregó.

Instagram Lee También > [VIDEO] Hombre fue atropellado por un búfalo al interior de un restaurante en China

La experiencia personal de Rocío Toscano con el papá de sus hijos

La intérprete compartió su experiencia personal con el papá de sus hijos. "El padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver o responder a las necesidades de los mellizos", explicó.

Rocíó prosiguió con su relato de una manera irónica. "Quizás le pasó algo que le impide aparecer, quizás lo tienen secuestrado o quién sabe lo que le pasó", manifestó.

El relato de Rocío Toscano llegó a todas sus seguidoras, quienes compartieron sus testimonios con ella.

“Los niños no tienen la culpa, absolutamente nada justifica el abandono económico y emocional”, fue el mensaje que más compartió la actriz en sus redes sociales.

Recordemos que Rocío Toscano se convirtió en madre de mellizos el 14 de febrero en Estados Unidos.