"Sácalo o no hago el show": El incidente que casi impidió un show de Pailita en Coquimbo

"Yo no tengo ningún problema en darle el jockey, pero las cosas se piden de buena manera", sostuvo el cantante de música urbana.

Uno de los géneros musicales más exitosos del último tiempo es de la música urbana. En el caso nacional, el trap ha dado la tribuna a nuevos artistas, que lideran los rankings en las plataformas digitales.

Este es el caso de Pailita, quien vivió un complejo momento durante un show agendado en la IV región de Coquimbo.

Según se ve en un video difundido en redes sociales, el intérprete de "Ultra solo" va camino a salir al escenario cuando un desconocido le roba su jockey de color blanco marca Jordan.

Tras este accionar, el cantante se voltea y lanza un manotazo al asistente que sustrajo su pertenencia. Fue allí cuando el artista exclama: “Sácalo, sácalo, sácalo, o no hago el show”, se le oye decir.

Ya pasados los minutos, Pailita se subió al escenario para realizar su presentación, enviando un mensaje a la persona que quería robar su gorro.

“Oye el (…) que me intentó robar el jockey, no seai’ ahue…Yo no tengo ningún problema en darle el jockey pero las cosas se piden de buena manera, no andar tironeando o robándolas, se ve feo”, agregó el joven intérprete de "Dime Tú".