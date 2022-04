"Tenía que mantenerlo en secreto": Douglas reveló gran problema que tuvo durante su carrera musical

El artista nacional no la pasó bien, sobre todo por el momento personal que vivía junto a su actual esposa, Ana Sol Romero.

La noche del domingo, un nuevo capítulo "De Tú a Tú" se tomó las pantallas del 13, donde el gran invitado fue el cantante chileno Douglas, y su esposa, la conductora argentina Ana Sol Romero.

En esta nueva entrevista realizada por Martín Cárcamo, el intérprete de "Sigo Romántico" realizó importantes declaraciones de su vida personal.

En este sentido, se sinceró sobre los graves problemas que tuvo con una reconocido sello discográfico en México, cuando se encontraba en dicho país grabando un nuevo álbum.

"La familia es lo fundamental, es lo más importante que uno tiene y no hay medios tonos eso. Muchas decisiones de mi carrera yo quizá pude estar en una posición aún mejor pero muchas veces tome la decisión de equilibar ", comenzó diciendo el cantante.

"En México por ejemplo, nosotros hicimos un disco en México, importante y pagado por Sony México, pero había que conceder muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de inventar romances con algunas actrices que íbamos a hacer un feat, o una canción o algo para hacer noticia...cuando ya estaba comprometido con Ana Sol", declaró Douglas.

Frente a estas condiciones, propuestas por una productora, el artista nacional quedó impactado, sobre todo por el momento personal que vivía junto a su actual esposa, Ana Sol Romero.

"La gente de la compañía me lo decía, 'tu eres cantante masculino, si quieres tener algo, mantenlo en secreto, porque no puedes tener pareja si no las fans se alejan', tenía que mantenerlo en secreto", afirmó.

El cantante señaló que las condiciones de Sony México "eran totalmente absurdas". "Soy un ser humano que hace música, y que a través de la música quiere conquistar corazones. ¿Cómo voy a vender música romántica si no vivo el romanticismo? Es ridículo, no puedo negar eso, Ana Sol no se merece eso", concluyó.