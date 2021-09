Es broma pero si quieres no es broma: Seth Rogen denunció falta de protocolos en los Emmy 2021

"Nos mintieron", dijo en la apertura de los premios Emmy 2021 y aseguró que el espacio no era tan abierto como le prometieron. ¿Broma? con Seth Rogen no se sabe.

El actor Seth Rogen fue el encargado de abrir la entrega de los premios Emmy 2021 y lo hizo con una broma -o polémica, según cómo se le mire- al hablar abiertamente de las condiciones en que se desarrolló el evento.

"Permítanme empezar diciendo que somos demasiados en esta pequeña sala”, dijo en su denuncia. "Nos mintieron . Ahora mismo estamos en una tienda de campaña hermética. Yo no habría venido a esto. ¿Por qué hay un techo?".

Luego Rogen siguió con su broma-denuncia: "He pasado de limpiar mis compras a que Paul Bettany (Vision, en Wandavision) me estornude en la cara. Así que ¡es una gran semana! Si alguien va a estornudar en mi cara, Paul, quiero que seas tú".

AFP Lee También > Con "The Crown" y "Ted Lasso": El listado con los principales ganadores de los premios Emmy 2021

El año pasado los Emmy hicieron una premiación en que los invitados estaban conectados por videollamada. Para este 2021, se resolvió hacer una ceremonia presencial bajo protocolos como la ventilación y el distanciamiento social.

Tras los comentarios de Seth Rogen, reporta Independent en Español, el presentador Cedric the Entertainer tranquilizó a los presentes con otro mensaje que mezclaba lo serio con el humor: "Todos estamos vacunados en esta sala (...) Yo estoy vacunado, pero no he visto ninguna reacción como el amigo de la prima de Nicki Minaj".