¿Shakira compuso "Te felicito" para Gerard Piqué? Esto respondió la cantante

La artista colombiana concedió una entrevista a la revista Elle de España, donde se refirió a su quiebre con el futbolista.

Shakira ha acaparado los titulares de la prensa rosa en la últimas horas tras conocerse oficialmente sus declaraciones sobre su quiebre con Gerard Piqué.

La colombiana concedió en exclusiva una entrevista a la revista ELLE España, donde se refirió cómo está llevando su separación del futbolista y se explayó también sobre temas muy personales.

"Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo [...] En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida", comentó.

Y sobre canciones también se refirió la cantante, ya que respondió a la interrogante que todos tienen sobre si su canción "Te felicito", que lanzó junto a Rauw Alejandro el 21 de abril de 2022, es una dedicatoria para su expareja.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso" o "No me digas que lo sientes… Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", es parte de la letra que muchos asumieron tenía una segunda lectura y estaba dedicada a Piqué.

La artista, si bien no hizo mención alguna a que el futbolista español le haya sido infiel durante la entrevista, dejó en claro que sus sentimientos se ven reflejados en la música.

"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago", afirmó.

Y agregó: "Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal".

Cabe mencionar que el videoclip de "Te felicito" ha tenido gran éxito en YouTube, acumulando más de 400 millones de reproducciones desde su estreno. Por si fuera poco, el sencillo ha sido nominado a los Latin Grammy 2022.