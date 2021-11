She Hulk, zombies y brujas: Disney+ anunció los próximos proyectos de Marvel

Una de las novedades serán los nuevos capítulos de la serie animada X-Men 97. Además publicaron el primer vistazo de la serie She Hulk con una aparición de Mark Ruffalo.

Mickey Mouse decidió celebrar el aniversario de la puesta en marcha de su servicio de streaming a lo grande con anuncios, imágenes y avances de sus próximas producciones.

Entre los anuncios destacaron nuevos proyectos de Pixar, NatGeo, Star Wars y obviamiente Marvel. Sobre este último se anunciaron variados estrenos en los próximos... no sabemos porque desde la casa del Capitán América no entregaron fechas concretas.

Junto con eso, para celebrar su aniversario, la plataforma de streaming tiene una oferta hasta el domingo 14 de noviembre, donde los nuevos suscriptores pueden obtener un mes en Disney+ por mil 500 pesos (luego $6.500 por mes).

Los anuncios de Marvel comenzaron pasadas las 13:00 horas de este viernes y se espera que el servicio de streaming sigue entregando novedades durante el día.

Próximos estrenos de Marvel

She Hulk

Este viernes se dieron a conocer las primeras imágenes de la serie de She Hulk, donde Tatiana Maslany interpretará a la abogada Jennifer Walters, quien es prima de un viejo conocido: Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Aún no tiene fecha de estreno.

X Men- 97

Vuelve Wolverine, Gambito, Rouge, entre otros, en forma de animación. Disney Plus tiene todos los episodios de la nostálgica serie animada X-Men 97, a la que se le sumarán nuevos capítulos.

Los nuevos episodios serán estrenados durante el 2023.

Moon Knight

Protagonizada por Oscar Isaac junto a Ethan Hawke, Marvel llevará al streaming la historia del antihéroe Marc Spector. ¿Hay fecha de estreno? De momento, no hay un año definido para su emisión.

Ms. Marvel

La actriz Iman Vellani será la encargada de interpretar a la adolescente Kamala Khan en Ms. Marvel, serie que se estrenará en el invierno de 2022.

What If...?

Nos volveremos a encontrar con El Vigilante (Jeffrey Wright) y todos los universos alternativos a los que tiene acceso. En estos nuevos capítulos se espera tener respuestas a algunas dudas que dejó la primera temporada.

No hay fecha de estreno.

Echo

Disney solo publicó el logo de una serie dedicada a Maya López, hija adoptiva de Kingpin. Alaqua Cox interpretará a López en la serie Hawkeye que se estrena a fines de este mes y además tendrá su propia serie.

Spider-Man: Freshman Year

Se trata de la primera serie de animación sobre Peter Parker realizada por Marvel Studios. Según rumores, se contará la vida de Parker durante sus primeros días cómo héroe y antes de conocer a Tony Stark.

No se ha anunciado el elenco ni su fecha de estreno.

I Am Groot

Es una serie de cortos protagonizados por Groot y otros inusuales personajes. Solo se dio el conocer el logo y no hay certezas sobre su elenco o fecha de estreno.

Ironheart

Dominique Thorne será la encargada de meterse en la armadura de Riri Williams, quien también estará en Wakanda, dentro del elenco de Black Panther 2.

Williams es una joven inventora que crea la armadura más avanzada desde Iron Man. Su serie no tiene fecha de estreno.

Agatha: House of Harkness

Tras su exitoso paso en la primera serie de Marvel, WandaVision, la bruja sin aquelarre tendrá una serie propia donde podría dar indicios de sus orígenes.

No tiene fecha de estreno.

Marvel Zombies

What if... Zombies?! fue el quinto capítulo de la serie animada What If donde donde los principales vengadores perdieron frente a un poderoso virus y se convirtieron en vivientes. Ese nuevo universo tendrá su propia serie animada.

Aún no hay fecha de estreno.

Secret Invasion

Nick Fury (Samuel L. Jackson) junto a Talos (Ben Mendelsohn) deberán detener a los skrulls que se han infiltrado en las más altas esferas del universo Marvel. En el elenco también estarán Emilia Clarke, Oliva Colman, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott y Christopher McDonald.

Aún no tiene fecha de estreno.