Sigrid Alegría se sinceró sobre su actual romance con actor 14 años menor: "Nunca caché la edad"

La actriz fue la protagonista de un nuevo capítulo de "De tú a tú", donde reveló detalles de su relación con el actor y youtuber Francisco Germain.

En un nuevo capítulo de "De Tú a Tú", Martín Cárcamo conversó en profundidad con la reconocida actriz nacional Sigrid Alegría, quien desclasificó importantes episodios de su vida.

Dentro de las cosas que la actriz reveló, fue su actual romance con el actor Francisco Germain, mejor conocido como 'Pancho Germain', quien también es youtuber.

Si bien la actriz ha mantenido esta parte de su vida privada lo más secreta posible, en el espacio de Canal 13, Alegría decidió ahondar más en la relación con Germain, quien es 14 años menor que ella.

"Yo nunca cache la edad que tenía hasta que él me dijo", comentó la actriz respecto a su diferencia de años, y agregó entre risas, "igual tenemos una diferencia más o menos".

"Fue bonito porque ni siquiera nos dimos los teléfonos" contó Sigrid. "Al whatsapp entramos muchas semanas después cuando me dice 'oye tengo un video pero no me cabe en el tiempo que me permite el Instagram, ¿me podí dar tu whatsapp pa mandartelo?'" dijo a lo que el animador entre risas le contestó: "que truco más malo y básico".

En este sentido, manifestó que se comenzaron a escribir, distanciados, de vez en cuando y se tomaron su tiempo hasta que un decidieron juntarse. "Nos dijimos hola, bien tímidos, pero nos reencontramos de inmediato (...)", cerró.