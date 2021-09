Sorprende por el parecido: Mon Laferte comparte tierna imagen de su madre embarazada

La cantante chilena ya tiene más de 15 semanas de embarazo.

La cantante chilena Mon Laferte encandiló a sus seguidores luego de compartir una fotografía de su madre embarazada al lado de una de ella, quien justamente espera su primer hijo.

Gran parte de los comentarios apuntaron a uno de los aspectos que más llamaba la atención de la imagen: el gran parecido entre la cantante y su mamá.

"Cuando yo vivía dentro de tu panza, no me conocías y ya me cantabas. Feliz día mamita y a todas las mamás", expresó la artista.

El parecido lo dejó latente al compartir una storie haciendo el paralelo entre su progenitora y ella misma embarazada.

Revisa la publicación original de la foto de su madre a continuación: