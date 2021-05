Star+ será lanzado en agosto (y sí, incluirá todas las temporadas de "Los Simpson")

La nueva plataforma de streaming que se lanzará en Latinoamérica incluirá series, películas, producciones originales y contenido deportivo como la Copa Libertadores, la Premier League.

Para agosto del 2021 quedó fijado el lanzamiento en Latinoamérica de Star+, el nuevo servicio de streaming para público adulto que contará con contenido deportivo, comedias, películas, documentales y producciones originales de Star.

La nueva plataforma ofrecerá todo el contenido de ESPN; comedias animadas como todas las temporadas de “Los Simpson”, entre otras; y películas como “Deadpool”, “Jojo Rabbit”, “El Planeta de los Simios”, “Bohemian Rhapsody”, “Judy”, y muchas más.

Además, se presentará como un servicio absolutamente independiente a Disney+.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, manfiestó que “Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias (…) su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”.

El servicio de streaming estará disponible en dispositivos con conexión a Internet y los usuarios podrán suscribirse a él por separado o como parte de una oferta comercial combinada con Disney+.

¿Qué contenidos incluirá?

Series:

Todas las temporadas de “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (de National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.”, “The Resident”.

Además, títulos como “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”, “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”.

Cabe mencionar que la oferta de series incluirá más títulos y se ampliará semanalmente.

Comedias animadas:

Todas las temporadas de “Los Simpson”, “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva “Solar Opposites”.

Películas:

Incluirá “Normaland”, “Judy”, “The Empty Man”, “Deadpool”, “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”, “Allien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Busqueda Implacable”, entre otros.

Producciones originales:

Santa Evita”, “No fue mi culpa” y la tercera temporada de “Impuros”; comedias como “El Galán” y “Los Protectores”; biopics, como la Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas como “Terapia alternativa” y “El Encargado”; docu-realities, como “Bios. Vidas que marcaron la tuya” (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller “Insania”.

Deportes:

Se incluirá el contenido de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, competencias de tenis, rugby, golf, ciclismo, boxeo y MMA, como la UFC, por ejemplo; y espacios televisivos como SportCenter, ESPN KNOCKOUT, series y documentales de ESPN.

La plataforma será lanzada oficialmente el 31 de agosto.