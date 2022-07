Más muertes y nuevos villanos: Las teorías que se han tomado la web del volumen 2 de Stranger Things

La segunda parte de la exitosa serie de Netflix fue estrenada este 1 de julio y contará con dos capítulos de larga duración.

La plataforma Netflix estrenó un nuevo trailer de la popular serie "Stranger Things", que volverá en los próximos días con su segunda parte de la cuarta temporada.

Esta "nueva entrega" estará dividida en dos partes: La primera contó con siete capítulos y fue lanzada en la plataforma de streaming a fines de mayo. En tanto, la segunda parte fue estrenada este 1 de julio y contará con dos capítulos de larga duración.

​En medio de la espera, una serie de teorías se han tomado la web sobre el final de esta temporada. Las más importante están centrada en el villano de la serie: Vecna; y también en origen del Mundo del Revés (Upside Down).

La inesperada aliada de Vecna

En el primer caso, los fanáticos han apuntado a la 'Sra. Kelly' (Regina Ting Chen), que si bien no ha tenido demasiada participación, podría ser un personaje clave por un detalle en particular.

​En los nuevos episodios se muestra al mencionado personaje como la consejera de los alumnos en la escuela de Hawkins, además es quien ha escuchado en su momento a 'Chrissy' (Grace Van Dien) y luego a 'Max' (Sadie Sink).

El grupo de adolescentes dio en el blanco cuando descubrieron que las víctimas de Vecna habían pasado por la oficina de la consejera, pero ella jamás ha solicitado un llamado de atención.

Sin embargo, todo tipo de pensamiento cambió cuando los fans se dieron cuenta que en una escena lleva un collar en forma de llave y con reloj , un objeto conectado con el villano.

​Sobre esto, el pensamiento de una parte de los seguidores de la serie sugiere que la 'Sra. Kelly' es aliada de Vecna, ya que encuentra las víctimas ideales para llevar a cabo su macabro plan.

La creadora del upside down

En relación a la segunda teoría, en el último episodio del volumen 1 de la cuarta entrega de "Stranger Things", 'Eleven' (Millie Bobby Brown) abre un nuevo portal al 'Mundo del Revés' en Hawkins. Los poderes de la joven explican cómo esta dimensión alternativa está conectada de alguna forma al mundo real.

Sobre este punto, los fans han señalado que 'Eleven' creó el Mundo del Revés . Si bien esto no se ha demostrado, la idea cada día gana más adeptos. De hecho, en una entrevista con Variety, Bobby Brown se pronunció respecto a esta teoría.

"Matt y Ross Duffer me dijeron que 'Eleven' creó la puerta de enlace. Ella abre la brecha. Este es un debate demasiado grande para que yo lo responda. Estoy muy preocupada. Creo que... no, no, no. Creo que el universo alternativo siempre estuvo ahí", señaló la actriz, rechazando la teoría de los fanáticos, sin embargo, muchos creen que es una mera cuestión de confidencialidad.

Netflix (captura)

Muertes en el final de la cuarta temporada

Por otra parte, han salido a la luz algunos spoilers sobre el final de esta cuarta entrega de "Stranger Things", y el encargado de hablar más de la cuenta fue el actor Noah Schnapp, quien interpreta a 'Will Byers' en la serie.

Durante su aparición en el programa ' The Tonight Show' de Jimmy Fallon la semana pasada, Schnapp dijo que habrán algunas muertes en esa parte final de la producción.

Al ser preguntado sobre lo que nos espera en los episodios 8 y 9, el actor declaró que ''se avecinan algunas muertes''. Fallon no dudó en responderle irónicamente con un ''eso es un gran spoiler'', lo que hizo que Noah se pusiera nervioso.

"No dije quién'', contestó, a lo que el presentador le dijo: ''no hay tantos para elegir''.