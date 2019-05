CEO de Huawei: Si Trump me llama "lo ignoraré"

Huawei no vive su mejor mes. Luego del veto de Estados Unidos, firmas como Google, Intel, ARM y Microsoft entre otras, han comenzado a cortar sus relaciones con la firma china.

El caso ha motivado un despliegue comunicacional de la marca, que conocida la situación ha llamado a la calma a sus usuarios, especialmente de dispositivos móviles, ante el temor por la obsolencia temprana del equipo.

Pasado ya los días, el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha tomado voz en el conflicto, que por muchos especialistas es consencuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

En una entrevista con Bloomberg, Zhengfei ha reconocido que la situación es grave y que se trabaja para mantener el avión en vuelo, como analogía de lo que está pasando la marca.

"No importa qué materiales utilicen, ya sea metal, tela o papel, el objetivo es mantener el avión en el cielo", dijo.

Y lo anterior se refiere a los componentes para los equipos, ya que Intel, Qualcomm y ARM, que proveen de chips y otros componentes a los equipos de Huawei, congelarán su colaboración.

"Poder crecer en el entorno de batalla más difícil, eso solo refleja lo grandes que somos", señaló.

Se informa que Huawei compró durante meses más componentes de lo necesario, teniendo así gran bodega para el mediano plazo. A su vez, la tecnológica se cree capaz de elaborar sus propios chips, aunque analistas señalan que para ello aún falta por verse.

Tienda con equipos Huawei. AFP

Por supuesto, la figura antagónica que se alza en el conflicto es la del Presidente Donald Trump, quien mediante su orden dejó a Huawei en la lista de entidades sin poder tratar con firmas estadounidenses.

Hace unos días, Trump comentó la posibilidad que un acuerdo con China incluya a Huawei. Pero de ello el multimillonario de 74 años no se fía.

Consultado sobre una posibilidad de que Trump le llame, Zhengfei fue enfático: "lo ignoraré".

"¿Con quién puede negociar? Si me llama, puede que no responda. Pero él no tiene mi número", dijo.

Sobre sus tuits también tuvo palabras. "Veo sus tuits y creo que es ridículo porque son contradictorios. ¿Cómo se convirtió en un maestro del arte del trato?".

Modelo iPhone junto a un Huawei. AFP

En China se ha reportado un alzamiento del sentimiento nacionalista, donde usuarios en redes sociales han convocado al bloqueo de productos estadounidenses, en especial a Apple.

De ello, el líder de Huawei lo rechaza, incluso si el gobierno chino lo adopta. "Eso no sucederá, en primer lugar. Y segundo, si eso sucede, seré el primero en protestar".

"Apple es mi maestro, está a la cabeza. Como estudiante, ¿por qué ir en contra de mi maestro? Nunca", concluyó.