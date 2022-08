Thati Lira reveló que con Mauricio Isla están juntos y contó cómo se lleva con Gala

La brasileña había iniciado una relación con el futbolista a fines del año pasado, sin embargo, hace poco se rumoreó que habían terminado.

A prinicipios de agosto, la periodista Cecilia Gutiérrez en un live de Instagram, confirmó que Mauricio Isla y Thati Lira habían terminado, tras 8 meses de relación.

De acuerdo a Gutiérrez, "fue él quien decidió terminar la relación, por eso borraron todas las fotos. Y parece que no hay vuelta atrás".

En ese contexto precisó que el motivo de la ruptura habría sido porque Thati " es bien celosa . Tenían varios problemas por los celos, y el Huaso habría decidido terminar por eso".

A varias semanas de estas declaraciones y si bien los involucrados no se habían referido al tema, fue este jueves que la brasileña se pronunció al respecto y contó la verdad sobre su estado sentimental con el 'Huaso'.

En entrevista con Publimetro, la bailarina dijo que se reencontraron para su cumpleaños donde hubo una especie de reconciliación. "No sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y el a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos", afirmó.

Consultada si están 'pololeando', Lira mencionó que "no hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado. Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto 'ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos', no es eso".

Y agregó: "Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile, con toda la información que tiene. (...) Yo por mi parte, estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo".

Su relación Gala Caldirola

Thati Lira también tuvo palabras para Gala Caldirola, a quien dijo, no conoce mucho. "No la conozco, compartí en el 2020 en 'Bailando por un sueño', y ese programa duró muy poco por la pandemia", dijo.

"La veía por los pasillos, no la conocía, ni si quiera soñaba con conocer a Mauricio y después nunca más la vi", declaró y añadió que para ella es cero problema encontrársela en algún lado.

"Es el pasado de Mauricio, yo no estaba ahí, nunca estuve. No los conocía y por eso es cero problema", concluyó.

