"The Boys" anuncia fecha de su tercera temporada con "aterrador" primer adelanto

En octubre de 2020, tras la emisión del octavo y último capítulo de la segunda temporada de "The Boys" , que no hizo más que aumentar el tono sangriento de la franquicia, muchos fans quedaron ansiosos de saber qué es lo que pasará con la historia de estos particulares superhéroes durante la tercera.

Para la ansiedad de los fans, durante ya más de un año, Amazon Prime Video solo mostró algunas imágenes de cómo serán los nuevos personajes y videos en Youtube del noticiario de la compañía Vought.

Sin embargo, esta semana Amazon Prime Video lanzó el primer adelanto de lo que será la tercera temporada.

Pese a que el anuncio dura apenas 30 segundos, se puede ver a Homelander sonriendo de manera incómoda frente a las cámaras. Sin embargo, lo que realmente se llevó la atención fue el cierre del adelanto, que mostraba la fecha definida para la emisión de la temporada: 3 de junio de 2022.

